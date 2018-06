Veneto Banca: il Creval si prende Claris Factor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZATREVISO Creval ha acquisito Claris Factor da Veneto banca in liquidazione per un corrispettivo di 5 milioni. La cessione arriva dopo quella (contestata) di Bim e l'avvio dell'asta per la cessione del 19,999% di Arca Holding, che controlla il 100% di Arca sgr, uno dei gruppi leader del risparmio gestito con un patrimonio di oltre 32 miliardi, un margine di intermediazione a 150 milioni e un utile netto di 61 milioni. Il processo competitivo sarà coordinato da Vitale&Co e le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 12...