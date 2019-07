Veneto Banca, i liquidatori rompono gli indugi: pubblicati i valori storici dell'azione per chiedere i rimborsi al 30%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONDO INDENNIZZIVENEZIA I liquidatori di Veneto Banca si portano avanti e pubblicano il punto di riferimento fondamentale per le decine di migliaia di soci dell'istituto che vorranno chiedere i rimborsi: il valore delle azioni dal 1984 alla fine, cioè il 2017. I risarcimenti previsti dal Decreto Crescita convertito in legge il 29 giugno scorso sono del 30% del costo di acquisto delle azioni con un limite massimo di 100.000 euro per risparmiatore. Dunque chi ha comprato l'azione di Veneto Banca per esempio nel Duemila incasserà il 30% di...