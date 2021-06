Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOTREVISO «Credo che Consoli non abbia mai voluto far crollare Veneto Banca, l'istituto è fallito per una sostanziale incapacità di fare credito». A parlare in aula nel processo contro l'ex ad ed ex direttore generale di Veneto Banca, Vincenzo Consoli,è stato Luca Terrinoni, ispettore di Bankitalia e consulente tecnico nominato dalla Procura di Roma e poi da quella di Treviso per redigere la relazione finale dopo le ispezioni...