LE INDAGINI

TREVISO Cinque dei sei indagati per la truffa delle azioni di Veneto Banca hanno chiesto di essere ascoltati dai magistrati Massimo De Bortoli e Gabriella Cama. Tra loro Vincenzo Consoli, l'Ad dell'istituto che per gli inquirenti fu la mente dell'associazione a delinquere di cui avrebbero fatto parte anche l'ex condirettore generale Mosé Fagian, l'ex responsabile Direzione Pianificazione - Controllo Renato Merlo, l'ex responsabile della Direzione Amministrazione e dopo il 2014, Dirigente Preposto alla redazione dei libri contabili societari Stefano Bertolo, l'ex responsabile della Direzione Compliance Massimo Lembo e Cataldo Piccarretta, ex direttore Area Mercato Italia, al momento l'unico a non aver chiesto di farsi sentire dai magistrati. Secondo quanto si legge nelle carte dell'inchiesta, tra il 2012 e il 2015 Consoli e gli altri 5 «promuovevano, costituivano e organizzavano una associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa attraverso il personale dell'istituto concernenti la vendita a condizioni inique di titoli azionari e obbligazionari».

QUESTIONE MORALE

«Farsi ascoltare dai pubblici ministeri e rispondere a queste contestazioni è soprattutto una questione morale», ha detto il legale di Consoli, l'avvocato Ermenegildo Costabile: «Consoli darà la propria versione non tanto per utilità processuale, ma per una questione morale contro le condizioni di pregiudizio dettate da giustizia sommaria. Non c'è stato scopo truffaldino - dice il legale di Consoli - la finalità che sottendeva la fissazione del prezzo delle azioni, secondo regole precise e con il controllo di organi interni ed esterni, era quella di avvantaggiare i soci. Si cercava nel limite del possibile di riconoscere un prezzo pari o leggermente superiore a quello della volta precedente per far realizzare un guadagno. Il discorso sull'intento truffaldino si chiude nella misura in cui il primo azionista della banca era la famiglia Consoli, che in quelle azioni ha perso diversi milioni».

