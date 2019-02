«Veneto Banca, Consoli ideò gli illeciti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SENTENZEVENEZIA Vincenzo Consoli ha agito con dolo: «Non solo non ha adempiuto ai doveri legati alla sua carica, ma ha assunto un ruolo centrale nella ideazione e realizzazione degli illeciti». Lo scrive la Corte d'appello civile di Venezia nelle sentenze con cui ha confermato le sanzioni - per un ammontare complessivo di 540 mila euro - inflitte nel 2017 dalla Consob all'ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Veneto Banca, l'istituto di credito di Montebelluna dichiarato insolvente dal Tribunale di Treviso un anno e mezzo...