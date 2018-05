Veneto Banca, causa contro Bankitalia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «C'erano in ballo 6 milioni di investimento in azioni e sa cosa è successo? È venuto Consoli in persona a casa mia. Non è che uno che mette tutti quei soldi sull'unghia lo trovavano facilmente. Abbiamo parlato, amichevolmente, e mangiato bene. Poi è finita con la truffa, la peggiore ingiustizia che si possa immaginare. Per fortuna io non ho messo tutto ciò che avevo ma ci sono quelli da 20, 30 o 50 mila euro che hanno perso interamente i loro risparmi e sono stati rovinati. Io combatto per me ma anche per loro».Questo è...