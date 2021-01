IL PROCESSO

TREVISO Consob, i revisori della PricewaterhouseCoopers, Bankitalia e Banca Intesa San Paolo non sono civilmente responsabili e escono dal procedimento contro Vincenzo Consoli, accusato di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto in relazione al crac di Veneto Banca. Questa la decisione presa ieri in udienza preliminare dal gup di Treviso Gianluigi Zulian, che l'ha comunicata dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. Rigettata inoltre, per manifesta infondatezza, l'istanza presentata dall'avvocato Matteo Moschini sulle presunta incostituzionalità del decreto che, nel luglio del 2017, segnò il passaggio del cuore delle attività della ex popolare di Montebelluna e della Popolare di Vincenza a Intesa per la somma, del tutto simbolica, di 1 euro. Resta, come era prevedibile, la responsabilità civile di Veneto Banca in liquidazione coatta, solidarmente con Consoli.

Ma il patrimonio della banca è del tutto insufficiente a far fronte alle richieste di indennizzo dei circa 1.000 risparmiatori costituiti come parte civile, depauperato come è stato delle attività e a cui resta da recuperare solo l'ammontare dei crediti deteriorati, i famigerati npl (non performing loans), in larga parte divenuti oramai inesigibili. Si tratta di un duro colpo inferto alle speranze di chi contava sulla responsabilità degli esclusi. Se da un lato infatti i risparmiatori traditi puntano a una condanna di Consoli per il ripristino della verità, dall'altra avevano messo nel mirino il bersaglio grosso, cioè chi i soldi per risarcire la montagna di azioni che in pochissimo tempo erano diventate carta straccia li ha per davvero.

Appassionato l'intervento del legale di una delle parti civili, l'avvocato romano Franco Moretti. Il quale aveva spiegato che nel passaggio per il valore di 50 centesimi di tutti gli assets di Veneto Banca a Intesa vi era anche quella parte di patrimonio che la banca aveva accantonato per far fronte ai propri creditori. Di fatto, ha argomentato, se il gup di Treviso avesse respinto - come è poi avvenuto - la richiesta di ritenere responsabile civilmente Intesa San Paolo sarebbe stato come se un debitore prima si spogliasse di tutto il patrimonio e lo cedesse a qualcun altro e poi prendesse i debiti e gli affidasse per la gestione ad un nullatenente: «In questo caso - aveva spiegato - saremmo di fronte ad una bancarotta per distrazione perché si sottrarrebbe quanto rimane della prima società all'aggressione dei creditori».

Di tutt'altra opinione il giudice dell'udienza preliminare Zulian, secondo cui la responsabilità civile deve essere ancorata a precisi dispositivi normativi. Neutrale il commento dell'avvocato Ermenegildo Costabile, legale di Vincenza Consoli: «È una vicenda che riguarda le parti - ha detto - noi ci rimettevamo alle decisioni del giudice». Di certo c'è che sul possibile processo, qualora l'ex ad di Veneto Banca venisse rinviato a giudizio, pende lo scorrere delle lancette della prescrizione. Il macigno si abbatterà nel prossimo autunno, rendendo vana questa ricerca della verità che la Procura di Treviso ha parcellizzato in tre tronconi di indagine: questo, che vede Consoli a giudizio per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, quello per le truffe (unificato con le inchieste di Verbania e Potenza) che vedrà indagato oltre all'ex amministratore delegato buona parte del management e per il quale la conclusione delle indagini è prevista entro un mese, e soprattutto quello che fa riferimento alla bancarotta.

Su questo punto, dopo aver dichiarato lo stato di insolvenza della banca che alla data della cessione a Intesa non aveva più il patrimonio di vigilanza necessario e sufficiente per svolgere attività creditizia - con il patrimonio stesso sceso da 2,3 miliardi a 613 milioni - ci sarebbe in vista un processo con i termini di prescrizione dilatati più avanti nel tempo, dal momento che i reati fallimentari si prescrivono in dieci anni, con l'ultimo giro di clessidra previsto quindi per il 2027.

