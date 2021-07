Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Sit chiude il primo semestre in decisa crescita: + 42,5% le vendite sul 2020 a 188 milioni, + 13,6% anche sul 2019. Questo il bilancio preliminare dell'azienda padovana quotata in Borsa.Sit, attiva nella creazione di soluzioni per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha registrato per il primo semestre vendite per 188 milioni di euro, in crescita del 42,5% rispetto allo stesso periodo...