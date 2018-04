Vendita Alitalia, proroga fino a dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ci sarà tempo fino a dicembre per vendere Alitalia. In settimana il governo allungherà le scadenze della procedura di dismissione e, parallelamente, quella per il rimborso del maxi-prestito da 900 milioni finito nel mirino di Bruxelles che, come era evidente, sospetta aiuti di Stato, e che dovrà essere restituito a fine anno. Lo slittamento, attraverso un decreto ad hoc che verrà varato mercoledì prossimo, è necessario per consentire al nuovo esecutivo, quando si insedierà, di valutare il da farsi. Tutti ovviamente si...