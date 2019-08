Vendemmia 2019, più qualità per competere con la Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Vendemmia da ieri ufficialmente nel vivo in tutte le regioni d'Italia. Partita a inizio agosto sulla costa ovest siciliana, terminerà in ottobre sempre in Sicilia - ma sull'Etna - e nei vigneti eroici di montagna del Nord. Produrremo più della Francia, come negli ultimi anni, o di meno? «Non è questa la competizione che deve interessarci», spiega Alessandro Regoli, direttore dell'agenzia specializzata WineNews. «La nostra aspirazione deve essere portare i prezzi medi dei vini italiani a livello dei francesi: oggi siamo a 4-5...