MILANO VEI Capital ha ceduto a Versalis la propria partecipazione in Finproject, Gruppo industriale marchigiano leader nella produzione di compounds reticolabili e termoplastici e nello stampaggio di prodotti per il settore calzaturiero e manufatti in materiali ultraleggeri. Al buon esisto dell'operazione hanno contribuito Ubi Corporate & Investment Banking in qualità di advisor, lo studio Ortu Orsingher e DLA Piper per la consulenza legale e Deloitte in qualità di financial advisor. Versalis subentra nel capitale acquisendo il 40% di Finproject, segnando un passaggio strategico importante per il Gruppo marchigiano. L'operazione VersalisFinproject crea di fatto un nuovo centro di competenza industriale sui materiali plastici speciali che rivestirà un ruolo da protagonista per lo sviluppo del settore in Italia e nel mondo. Il posizionamento di Finproject sul mercato per le applicazioni ad alto valore aggiunto si integra con la leadership tecnologica e industriale di Versalis nella chimica, creando una catena di indubbio valore. «È stato per noi molto stimolante accompagnare una realtà come Finproject nel suo percorso di crescita e sviluppo», dichiarano Nicola Iorio, Managing Partner di VEI Capital e Simone Giovannelli, Vice Presidente di Finproject. VEI Capital è un veicolo di investimento con oltre 500 milioni di dotazione parte del Gruppo vicentino PFH - Palladio Holding.

