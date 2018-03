Vegano, dislessico e malato di social Chi è il 28enne che ha scoperto tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLONDRA Ventotto anni, canadese, omosessuale, vegano, capelli cortissimi con più di un riflesso rosa, piercing al naso, ultragenio dislessico dalla parlantina brillante e soprattutto molto, molto pentito dell'uso fatto in passato dei suoi straordinari talenti: è questo Christopher Wylie, l'uomo che ha deciso di raccontare tutto quello che succede nella sua ex società, Cambridge Analytica, dove in passato ha contribuito a costruire «lo strumento psicologico fotti-cervello da guerra di Steve Bannon» e ad aprire le strade ai...