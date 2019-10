Vantaggi sul fronte dell'auto elettrica ma c'è rischio tagli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUS ROMA Quali i punti di forza e quelli d'ombra della fusione fra Fca e Peugeot? E che cosa ne può guadagnare l'economia italiana? Per capirlo occorre partire da un primo punto fisso: l'auto resta un volano economico strategico. In Italia l'automotive (2.190 aziende) produce 93 miliardi di ricchezza e dà lavoro quasi sempre di buona qualità e fisso a 250.000 persone. Fca da sola muove in Italia circa 45 miliardi (secondo i dati di Mediobnaca) fra la propria produzione e la componentistica che assorbe in una trentina di stabilimenti...