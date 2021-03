IL TESORO

ROMA Tutti pazzi per il primo Btp green del Tesoro. Oltre 80 miliardi le richieste raccolte sul mercato, accontentato soltanto per 8,5 miliardi. A tanto ammonta la prima emissione chiusa dal Tesoro presso gli investitori istituzionali. Si tratta di più del doppio delle richieste arrivate a settembre scorso per il primo bond verde tedesco. E oltre il doppio anche delle spese verdi massime già individuate nel bilancio dello Stato tra 2018 e 2021 che potranno essere finanziate con questa e altre emissioni (35 miliardi).

Ai piccoli risparmiatori non resta che acquistarlo sul mercato secondario. E del resto, come nelle attese, il titolo con scadenza 30 aprile 2045 avrà un rendimento a premio rispetto al Btp gemello con scadenza marzo 2041: renderà 12 punti in più, visto che l'operazione si è chiusa al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,547%. Il tasso annuo dello 1,50% sarà pagato in due cedole semestrali. A collocare il titolo è stato un pool di banche composto da Bnp Paribas, Jp Morgan, NatWest Markets, Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo. «Il successo senza precedenti dell'operazione conferma l'interesse per questa tipologia di titoli da parte degli investitori», ha commentato Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. «La leadership dell'Italia nell'utilizzare la finanza sostenibile per accelerare la transizione ecologica è importante per l'agenda climatica e il suo imporsi all'interno dei mercati finanziari», ha sottolineato Vittorio Ogliengo, executive chairman di Bnp Paribas Italy. Dall'inizio dell'anno i bond green emessi da Francia, Paesi Bassi e Belgio ammontano a 4 miliardi di euro. Ma Germania e Francia hanno già fatto sapere che emetteranno nuove obbligazioni verdi nel 2021. In particolare, Berlino venderà due nuovi bond verdi, il Green Bund agosto 2031 e il Green Bund agosto 2050, mentre la Francia lancerà un nuovo Green Oat a 20 anni. Poi dovrebbero arrivare Spagna, Austria e Slovenia. Unicredit prevede che l'offerta di debito verde quest'anno ammonterà a 40-45 miliardi. E il mercato raggiungerà i 100 miliardi di euro nel 2021.

R. Amo.

