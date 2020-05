L'INTERVISTA

A marzo le vendite hanno registrato un calo dell'85%. E ad aprile il crollo è stato totale, pari al 100%. Numeri spaventosi per chi aveva chiuso il 2019 con un fatturato di 1,2 miliardi di euro e 52.800 veicoli venduti. Ma Plinio Vanini, presidente del gruppo AutoTorino, principale dealer macchine in Italia, primo e unico concessionario inserito nella top 50 della IDCP Guide to Europe's Biggest Dealer Groups, nonostante il quadro a tinte fosche guarda al futuro con ottimismo: domani riaprono le 52 filiali nel Nord Italia, di cui 4 nel Veneto (Belluno, Treviso e Venezia) e 7 in Friuli Venezia Giulia (Udine, Pordenone e Trieste, dopo la fusione con Autostar, operativa dal settembre scorso) con 1.650 collaboratori da salvaguardare

Come sono stati questi ultimi due mesi?

«Dal punto di vista commerciale siamo a zero, con un fatturato inesistente, ma abbiamo utilizzato questo tempo per cercare di velocizzare progetti tecnologici già in cantiere e per raggiungere i clienti nelle loro abitazioni».

Il Coronavirus come cambierà il vostro modo di lavorare?

«Dobbiamo essere in grado di garantire tutti i processi di vendita e di acquisto online, anche se il rapporto azienda-cliente rimarrà fondamentale, perché la tecnologia non potrà mai sostituire l'uomo. Però abbiamo ottimizzato percorsi innovativi affinché l'auto si possa comprare comodamente da casa. In secondo luogo, in questo periodo ci siamo adoperati per far sì che ci siano le condizioni di massima sicurezza anti-contagio per clienti e operatori che si danno appuntamento all'interno delle concessionarie, dove sono previsti percorsi in sicurezza che garantiscono, tra l'altro, il rispetto della distanza tra una persona e l'altra».

Ma che scenario si prospetta alla riapertura?

«Di sicuro non troveremo la situazione che abbiamo lasciato. Troppe saranno le persone che nelle prossime settimane si troveranno senza un lavoro e che quindi avranno ben altre priorità che venire ad acquistare la macchina nuova. Certo, la dovrà comprare chi sarà costretto, perché la vecchia non funziona più, o perché non vuole spostarsi con i trasporti pubblici per paura del virus. Ma si tratta di numeri esigui rispetto alla clientela che avevamo prima. Diciamo che potremo considerarci fortunati se entro fine anno il calo si attesterà sul 30-40%».

E come si svolgeranno le operazioni all'interno delle filiali?

«Le vetture esposte saranno chiuse e verranno aperte nel momento in cui il cliente vorrà salire a bordo, rigorosamente da solo. Subito dopo ogni veicolo dovrà essere sanificato e chiuso nuovamente. E le macchine acquistate su richiesta saranno poi consegnate a domicilio da un nostro operatore che, arrivato a destinazione, procederà con un'ultima sanificazione prima di dare le chiavi al cliente. E pure i tagliandi funzioneranno allo stesso modo. Inoltre, per evitare la contaminazione degli oggetti, nelle concessionarie non ci saranno più documenti cartacei, ma si useranno i tablet per ogni procedura».

Che previsioni fa per i prossimi mesi?

«Posso dire che ora dobbiamo giocare in attacco ed essere sempre propositivi. Ci sarà un futuro, per forza, ma è necessario guardare a breve con sano realismo e a più lunga distanza con un altrettanto sano ottimismo. La soluzione al problema arriverà dalla scienza, con la messa a punto del vaccino. Nel frattempo, però, non possiamo convivere con la paura: stare chiusi in difesa significherebbe limitare spese e consumi, e quindi mettere ko il mercato».

Qual è, quindi, il suo auspicio?

«Spero che cambino le relazioni tra Stato e mondo delle imprese, perché oggi la burocrazia penalizza le aziende capaci e i sostentamenti dati a pioggia non rimettono in moto l'economia. Questo denaro deve servire per realizzare infrastrutture, in maniera da dare lavoro a chi non lo ha, perché vivere con il reddito di cittadinanza non è dignitoso. Doveroso, invece, è aiutare chi effettivamente ha bisogno».

Nicoletta Cozza

