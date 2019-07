Valcellina, Karcher chiude Com Tutta la produzione a Mantova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MECCANICAPORDENONE Per il sistema del manifatturiero pordenonese si tratta di una tegola piuttosto pesante: la multinazionale tedesca Karcher (marchio conosciuto nel mondo anche per le idropulitrici) ha deciso di dismettere lo stabilimento della Com srl a Montereale Valcellina. Una doccia fredda per i lavoratori: trentacinque posti sono in pericolo in una zona montana con difficoltà occupazionali. La società ha infatti annunciato a lavoratori e sindacato l'operazione di fusione per incorporazione che sta mettendo in atto: le attività...