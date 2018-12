Vacondio: «All'alimentare ora servono nuovi mercati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA «È il momento in cui si è finalmente iniziato a ragionare. E forse siamo sulla buona strada per affrontare i nodi dello sviluppo con più razionalità e meno emotività. L'obiettivo è produrre ricchezza. Se riusciamo a crearla, potremo poi litigare su come distribuirla». Ivano Vacondio, presidente per il prossimo quadriennio di Federalimentare, sintetizza così il suo punto di vista sulla manovra. Emiliano, industriale mugnaio di 67 anni, è stato eletto due giorni fa al vertice dell'associazione degli imprenditori del secondo...