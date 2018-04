Utili in lieve calo per l'Eni ma vola la produzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRIMESTRALEROMA I risultati del primo trimestre dell'anno sono stati «eccellenti» in casa Eni, dice l'ad Claudio Descalzi. Lo dimostrano i numeri migliorati «in misura più che proporzionale» rispetto al petrolio. Tanto che a fronte del prezzo Brent in euro salito dell'8% nei primi tre mesi dell'anno, «l'utile operativo adjusted di gruppo è aumentato del 30% (a 2,38 miliardi). Non solo. L'utile netto rettificato è in aumento del 31% a 978 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2017, seppure a fronte di profitti netti...