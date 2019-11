Usa-Ue, guerra dell'auto alla stretta decisiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'evoluzione delle trattative nella guerra commerciale tra Usa e Cina e soprattutto l'atteso affondo del presidente americano Donald Trump sui dazi alle auto europee sono tra i temi caldi per gli investitori, in una settimana che sarà scandita anche da una serie di appuntamenti con le banche centrali, a partire dall'intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde. In programma anche gli interventi di numerosi esponenti della Federal Reserve e la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di politica monetaria di Fed e Bce. Per i...