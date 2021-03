IL VOTO

ROMA Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il nuovo maxi piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari per fronteggiare l'emergenza Covid. A favore i 50 democratici, contro i repubblicani (49, uno era assente). Ora il provvedimento - che fra le altre cose prevede un aiuto alle famiglie da 1.400 dollari che si aggiungono ai 600 già stanziati da una precedente misura - torna alla Camera per la votazione finale, poi finirà allo studio Ovale per la firma del presidente Joe Biden. Il Senato ha respinto invece l'emendamento presentato dal senatore Bernie Sanders per raddoppiare in cinque anni il salario minimo federale a 15 dollari l'ora. Il quorum necessario era di 60 voti. Ai no dei repubblicani si sono uniti anche 8 democratici. L'aumento del salario minimo è una delle promesse elettorali di Biden, che resta impegnato a trovare strade alternative per la sua approvazione. E anche il senatore democratico Sanders ha ribadito che la proposta verrà ripresentata in aula.

«Gli americani hanno urgentemente bisogno di aiuto. Mancano ancora 9,5 milioni di posti di lavoro rispetto al febbraio 2020» e alla velocità attuale serviranno «due anni per tornare» a livelli pre-pandemia, aveva detto nei giorni scorsi commentando i dati sull'occupazione il presidente americano, appellandosi al parlamento per un rapido via libera al mega piano di stimoli. «Non possiamo permetterci un passo avanti e due indietro. Dobbiamo battere il virus, concedere aiuti e spingere una ripresa inclusiva. La gente ha bisogno di aiuto ora», aveva aggiunto Biden. Gli analisti e Wall Street attendono ora il varo definitivo agli aiuti, ritenuti in grado di dare la spinta necessaria per la ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA