Usa-Cina, i dazi affondano le Borse i timori per una guerra sulle valute

IL COMMERCIONEW YORK La riposta cinese all'ultimo attacco di Donald Trump nella guerra dei dazi è arrivata ieri mattina all'alba in Italia, quando la Banca del popolo ha lasciato che lo yuan varcasse la soglia psicologica del cambio con il dollaro a quota 1 a 7. La stessa banca centrale cinese aveva difeso per mesi questo tetto come un limite invalicabile per conservare la fiducia degli investitori sulla valuta. Ieri la misura è stata usata come uno strumento di difesa necessario per contrastare il 10% di imposte che Trump ha deciso di...