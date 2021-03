LA TREGUA

ROMA I grandi formaggi italiani, i salumi, insieme a liquori e cordiali made in Italy, da oggi tornano a varcare la dogana Usa, e così sarà almeno per quattro mesi. I dazi imposti dagli Usa saranno sospesi dalla mezzanotte in virtù dell'intesa tra l'amministrazione Biden e l'Unione Europa nella lunga controversia su Airbus-Boeing. «Ora al lavoro per raggiungere un accordo che porti quanto prima ad una soluzione duratura» dice l'europarlamentare Paolo De Castro. Ed è già in fermento tutto il comparto caseario nazionale . «Oltreoceano già inizia lo stoccaggio di forme di Grana Padano», commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela del Grana Padano, ricordando come «i dazi aggiuntivi del 25% sui costi di ingresso su 160 mila forme di Grana Padano esportato negli Stati Uniti hanno pesato per oltre 16 milioni di euro sul prezzo complessivo del prodotto». Entusiasmo anche nella sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano: «Gli Usa rappresentano il primo mercato export, una quota del 20% del totale export pari a circa 12 mila tonnellate di prodotto e ci auguriamo che l'amministrazione Biden metta fine a questo contenzioso commerciale», sottolinea Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. L'Italia è il primo fornitore straniero di formaggi per gli Usa (circa 38.000 tonnellate nel 2019, per un controvalore di quasi 350 milioni di euro) mentre gli Usa sono la prima destinazione extraUe per le imprese italiane. Ad essere colpiti, ricorda Assolatte, Grana Padano e Parmigiano Reggiano (-24% in valore), Provolone -20%, Asiago -31%, Gorgonzola -13%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA