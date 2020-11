L'INTERVISTA

VENEZIA «Upim aprirà altri 70 negozi nel 2021, nei centri storici delle città con almeno 15mila abitanti e nei centri commerciali di buon livello perché vogliamo arrivare a essere presenti in tutte le provincie italiane e sempre più vicini alle famiglie offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili a tutti».

Massimo Iacobelli, 60 anni, è il direttore generale della storica insegna Upim: 1200 dipendenti diretti (duemila con i collegati), 253 milioni di vendite nette annuali a gennaio 2020 (+ 5,1%) e 75,2 milioni a luglio 2020 (- 37%), un marchio storico che la capogruppo Ovs vuol rilanciare con forza: «Oggi inauguriamo un negozio alle porte di Mestre, quest'anno sono 40 i nuovi punti vendita. In totale abbiamo raggiunto quota 122 negozi diretti e 133 in franchising, ai quali si aggiungono i 206 Blukids e i 11 Croff specializzati nei prodotti per la casa. Il nostro vuole essere un ritorno alle origini coniugato con la modernità: e quindi vetrina sul web, offerte dedicate, possibilità di comprare online andando a prendersi la merce nei nostri negozi. Il tutto nel segno della sicurezza».

Lei parla di ritorno alle origini, ma oggi con la pandemia in atto e la crisi dei consumi moltissimi negozi rischiano di chiudere e le vendite calano decisamente. Non siete troppo ottimisti sul futuro del settore?

«Noi crediamo fortemente che gli italiani, finita questa pandemia, torneranno alle vecchie abitudini, a frequentare i nostri negozi e a voler toccare con mano i capi da comprare. Lo dimostra quello che è successo questa estate: dopo il lockdown le vendite sono riprese decisamente. C'era voglia di tornare a fare acquisti e il terzo trimestre si è chiuso in crescita rispetto all'anno scorso».

Poi è arrivata la seconda ondata e quasi tutto si è di nuovo fermato.

«Nessuno pensava che sarebbe stata così grave e pesante. Ma gli esercizi commerciali sono stati danneggiati anche dal caos normativo. Ogni Regione ha stilato le proprie regole su aperture e chiusure. Siamo arrivati all'assurdo che in certe aree possiamo tenere aperte solo la vendita dei vestiti per bambini o l'intimo perché considerati beni necessari e il resto deve stare chiuso. E due punti vendita a un chilometro uno dall'altro in Regioni diverse devono rispettare regole diversissime. Il virus purtroppo non conosce i confini, come le persone».

Però anche in Veneto le nuove regole del presidente Luca Zaia stabiliscono precisi limiti di affollamento in grandi, medie e piccole superfici.

«Zaia ha dato dei limiti in proporzione più stringenti per i negozi più grandi e questo mi sembra un controsenso: gli spazi più ampi sono anche quelli più sicuri. I bus sono molto più pericolosi».

Lei cosa avrebbe fatto?

«Non avrei mai chiuso gli spazi commerciali che rispettavano i protocolli di sicurezza. E avrei fatto regole uguali per tutta Italia. Ora speriamo che in dicembre possa arrivare un allentamento per permettere agli italiani di fare qualche regalo di Natale. Saranno delle feste diverse: più casalinghe e in famiglia, ci aiuteremo con qualche piccola attenzione in più».

E il Black Friday come andrà?

«Abbiamo lanciato le nostre offerte, ma è ovvio che lo shopping fisico è sfavorito rispetto a quello online a causa delle regole che deve rispettare. C'è chi oggi cresce decisamente».

