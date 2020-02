LE STIME

ROMA La crescita dell'economia italiana «è destinata a restare modesta» anche nel 2020 con un Pil in lieve aumento dello 0,2%. Un incremento decisamente più modesto dello 0,6% previsto finora dal governo. È la stima dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) contenuta nell'ultima nota congiunturale. Nel primo trimestre il Pil «non recupererebbe il netto calo del periodo precedente. L'attività economica riprenderebbe vigore nei trimestri successivi, sostenuta dal lento recupero della domanda interna; l'apporto del commercio estero sarebbe invece molto modesto», affermano i tecnici del Parlamento. Sullo scenario macroeconomico italiano poi «pesano fattori di rischio fortemente orientati al ribasso», compreso il coronavirus, «che potrebbero incidere sul contesto globale e, di conseguenza, anche sul nostro paese». Anche se le ripercussioni dell'epidemia non vengono ancora quantificate in questo quadro di previsioni perché «le informazioni disponibili sono ancora troppo preliminari».

GLI INDICATORI

In generale, prosegue l'Upb, gli indicatori congiunturali più recenti non sembrano indicare un mutamento di clima rispetto all'ultimo trimestre del 2019, chiuso con una contrazione dell'economia dello 0,3%. «L'incertezza di famiglie e imprese continua ad aggravarsi - evidenziano ancora i tecnici parlamentari - soprattutto con riferimento alle componenti relative alle costruzioni e alla manifattura. Gli indicatori sintetici del ciclo economico sono coerenti nel segnalare una sostanziale stasi dell'attività produttiva».

Per quanto riguarda il 2021, la previsione è di una crescita dello 0,7% (contro il +1% stimato dal governo). Sulla crescita dell'anno prossimo, sempre secondo l'Upb, potrebbe però pesare l'attivazione delle clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'Iva dal prossimo 1 gennaio. Uno scenario che comunque il governo sembra orientato a scongiurare, perlomeno in parte. «Nel caso di attivazione delle clausole di salvaguardia si stima che la crescita del Pil dell'anno prossimo verrebbe intaccata tra uno e tre decimi di punto», spingendo verso il basso la crescita che si attesterebbe tra lo 0,6% e lo 0,4%.

