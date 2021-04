Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORNI PROFESSIONALIVENEZIA (m.cr.) Unox cresce anche nel 2020: fatturato oltre i 139 milioni in aumento del 3,5% rispetto al 2019 mentre il settore ha segnato un calo. E si scommette sul futuro con un nuovo stabilimento a Cadoneghe (Padova), anche se tra molte difficoltà. «È un progetto che prevede investimenti per oltre 50 milioni e la creazione di più di 200 posti di lavoro nei prossimi 5 anni, per il quale abbiamo iniziato nel 2015 a...