Unilever, sventata chiusura dell'impianto veronese

VENEZIA Scongiurata la chiusura dello stabilimento veronese di Unilever. Anzi, si profila un rilancio produttivo per la sede di Sanguinetto, per la quale a maggio era stata avviata la procedura di licenziamento collettivo a seguito della decisione della multinazionale anglo-olandese, proprietaria di centinaia di marchi del settore agroalimentare, di trasferire in Portogallo la produzione del dado Knorr. Ieri, invece, l'intesa raggiunta in Regione, attorno al tavolo di crisi convocato dall'assessore al lavoro Elena Donazzan. Davanti ai...