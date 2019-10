Unicredit trasferirà i tassi negativi sui clienti big

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCHEMILANO Unicredit sarà, dal prossimo anno, la prima banca in Italia a trasferire i tassi negativi sui clienti. Il provvedimento, ha spiegato il ceo Jean Pierre Mustie, riguarderà i correntisti «ben al di sopra di 100 mila euro». In ogni caso verranno offerte alla clientela, ha aggiunto il banchiere, «soluzioni alternative ai depositi come ad esempio investimenti in fondi di mercato monetario senza commissioni e obiettivi di performance in territorio positivo». Il gruppo di Piazza Gae Aulenti si aggiunge a un crescente numero di...