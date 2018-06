Unicredit si allea con Generali e Allianz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAMILANO UniCredit amplia il suo raggio d'azione nel ramo assicurativo nel Centro Est Europa. Il gruppo bancario ha infatti firmato due accordi esclusivi di partnership strategica con Allianz e Generali per la distribuzione di prodotti assicurativi per individui e Pmi in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.Le partnership di lungo termine verranno gradualmente implementate nella seconda metà del 2018 e saranno focalizzate prevalentemente su prodotti vita e non vita con...