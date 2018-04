Unicredit sempre più europea, Mustier conferma il suo impegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Unicredit chiude l'ultimo atto del riassetto della governance. L'assemblea ha dato il via libera al nuovo cda che stamattina nominerà il vice presidente e i comitati interni. La lista del cda, alla sua prima assoluta, ha incassato l'89% dei voti. E in questo modo il gruppo, ormai un public company europea, si allinea così alle migliori pratiche internazionali. L'occasione per il ceo Jean Pierre Mustier è anche per confermare il suo impegno a lungo termine: «Sono fedele ad Unicredit e sono impegnato in prima persona affinché...