Unicredit semplifica e brucia la carta

L'OPERAZIONEROMA Non c'è ancora il nome (un gruppo di lavoro e un creativo sono all'opera) ma il nuovo piano industriale che Jean Pierre Mustier illustrerà il 3 dicembre a Londra, completerà la rivoluzione organizzativa e strategica di Unicredit: entro il 2020, un mutuo o un prestito personale verranno accesi, presso le filiali italiane del gruppo, senza più l'utilizzo della carta. Sarà un cambiamento epocale che dà la misura della svolta in termini di approccio verso i clienti che si tradurrà in una semplificazione dei processi con...