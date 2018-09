Unicredit, Saccomanni frena su SocGen: «L'opzione fusione solo nel nuovo piano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZACERNOBBIO La linea di Unicredit resta tracciata. Non ci sono scostamenti sulle strategie ed ogni opzione, anche di M&A, sarà valutata nel nuovo piano triennale che comincerà ad essere disegnato il prossimo anno. Nella sostanza la porta a fusioni non è chiusa ma qualsiasi ragionamento è rimandato almeno al 2019, smorzando così le voci di un blitz entro fine anno, con SocGen co-protagonista, che avevano messo in allarme anche il governo nelle ultime settimane.A Cernobbio, per partecipare al tradizionale Forum Ambrosetti di settembre,...