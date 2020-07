AGGREGAZIONI

ROMA Nulla sarà più come prima. L'affondo di Intesa Sanpaolo su Ubi, ormai quasi certamente in porto dopo il ritocco di 0,57 euro per azione, cambia la fisionomia del mondo bancario in un contesto economico e sociale sconvolto dalla pandemia. Dietro il nuovo colosso qualcosa deve accadere anche per la spinta della Bce, che sollecita Unicredit, Banco Bpm, Bper (nonostante il balzo dimensionale con le filiali Ubi), ma anche Mps dal quale lo Stato fra un anno e mezzo deve uscire.

Al di là delle reiterate dichiarazioni di Jean Pierre Mustier - ancora ieri al quotidiano economico di Zurigo Finanz und Wirtschaft il banchiere francese ha ribadito di non avere in animo un nuovo m&a perché concentrati sulla trasformazione digitale - qualcosa nel grattacielo Gae Aulenti si sta muovendo. E delle possibili mosse del risiko se ne sarebbe parlato informalmente a lato del cda Unicredit di martedì 7, segnando una svolta perché l'attenzione ora sarebbe rivolta al mercato domestico, dopo le ipotesi SocGen, Commerz, Lloyds, Ing.

OBIETTIVO

Un possibile target nel consolidamento sarebbe Banco Bpm, terzo gruppo per attivo e filiali, con presidi significativi in Lombardia e Nord Est. Per valutare possibili sviluppi, tre settimane fa ci sarebbero stati due incontri distinti, avvenuti a qualche giorno di distanza, sui quali va registrato il no comment delle parti. Il presidente di Unicredit Cesare Bisoni avrebbe invitato il collega Massimo Tononi, mentre Mustier avrebbe ricevuto Giuseppe Castagna. Va subito annotato come, rispetto all'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca definita «non concordata», l'approccio di Unicredit appaia friendly. E il posto di presidente potrebbe essere lasciato libero proprio da Bisoni, che è in uscita.

In Piazza Meda ci sarebbero altre due opzioni strategiche sul tavolo. Potrebbe esserci la carta Bper, di cui Unipol è il socio forte che ne vuol fare il terzo polo italiano, subito dopo aver assimilato il boccone di filiali di Intesa e poi, nonostante smentite ufficiali, quella di Mps verso il quale potrebbe in qualche modo fare rotta anche Bper. Poi c'è una quarta ipotesi, che al Tesoro qualcuno vorrebbe esplorare per creare un polo unico fra Banco Bpm, Bper e Mps.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

