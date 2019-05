Unicredit, profitti record a 1,4 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAROMA Jean Pierre Mustier mette a segno «il miglior primo trimestre degli ultimi dieci anni» e respinge con forza i sospetti che Unicredit, dopo la vendita del 17% di Fineco, si stia disimpegnando dall'Italia. «Il nostro impegno in Italia non è mai stato più forte - ha replicato ai giornalisti, durante la conference call per illustrare la trimestrale - Abbiamo aumentato i prestiti a clienti italiani del 4,4% rispetto allo scorso anno». La stessa vendita di Fineco, secondo Mustier, non rappresenta un cambio di strategia, ma solo un...