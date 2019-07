Unicredit, piano per 10 mila esuberi No dei sindacati: pronti allo scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAMILANO Scure di Unicredit per riequilibrare il conto economico dei prossimi anni, tagliando i costi, in presenza di una componenti ricavi in prospettiva modesta. Nel nuovo piano strategico 2020-2023 che l'ad Jean Pierre Mustier presenterà il 3 dicembre a Londra, potrebbero essere previsti circa 10 mila esuberi, all'interno di risparmi di costi operativi pari al 10%, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg da fonti vicine alla situazione e che Gae Aulenti non commenta. Sul numero di dipendenti eccedenti, le cifre sono ancora...