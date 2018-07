«Unicredit, nessuna violazione sui Cashes»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEMILANO Eba, l'autorità bancaria europea, «constata che non vi è alcuna prova evidente di una violazione del diritto dell'Unione da parte della Bce» in relazione ai cosiddetti cashes di Unicredit «ha deciso di non aprire un'indagine formale». L'autorità, in risposta ai dubbi sollevati dal fondo attivista Caius e «considerando la posizione adottata nel 2012», sottolinea che «non considera che vi sono fondati motivi per ritenere che la Bce abbia omesso di svolgere le proprie responsabilità di vigilanza». La decisione è...