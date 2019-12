Unicredit, le sei sfide di Mustier pronto il nuovo piano industriale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NOVITÀMILANO Scatta il conto alla rovescia per il nuovo piano di UniCredit, ribattezzato Team 23, in omaggio al gioco di squadra che il ceo Jean Pierre Mustier vuole mettere al centro della esecuzione della sua nuova sfida quadriennale (2020-2023). Il piano verrà presentato alla comunità finanziaria, martedì 3 a Londra.Niente fusioni in vista, solo crescita organica e l'intenzione di procedere a un programma di buy back volto a rafforzare il titolo e il valore della banca per gli azionisti. I ricavi difficilmente saliranno per via del...