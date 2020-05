L'ISTRUTTORIA

ROMA L'Ops annunciata da Intesa Sanpaolo su Ubi proprio non piace a Unicredit. Ieri mattina i rappresentanti della banca milanese avrebbero argomentato, durante una video conferenza con gli uffici dell'Antitrust, le ragioni per cui l'offerta di INtesa andrebbe bloccata. «Danneggia la concorrenza in maniera inequivocabile», avrebbero detto i rappresentanti di Jean Pierre Mustier nel corso del confronto avvenuto su invito dell'Autorità e alla presenza dei legali di Cleary Gottlieb.

Venerdì 22, giorno dell'audizione di Intesa, in zona cesarini Unicredit aveva fatto pervenire al Regolatore che ha aperto un'istruttoria su esposto dei legali della banca bergamasca, una richiesta di partecipazione al procedimento, accolta martedì 26. La mossa di Unicredit rientra nelle facoltà che la legge riserva ai soggetti a cui «possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale» dai provvedimenti adottati al termine dell'istruttoria.

Va ricordato che nel lontano 2007, a seguito della fusione Unicredit-Capitalia, anche Intesa entrò nell'aggrovigliato procedimento Antitrust che si concluse con misure molte rigide perché costrinsero la banca milanese, all'epoca guidata da Alessandro Profumo, a dimezzare la partecipazione in Mediobanca.

Tornando al confronto di ieri di Unicredit, che adesso dovrà presentare una memoria scritta, da fonti vicine all'Authority trapela che la contrarietà della banca rivale di Intesa viene argomentata per i riflessi negativi sulle imprese-clienti che potrebbero risentire del consolidamento di un player in termini di prezzi e condizioni, anche perché il mercato verrebbe privato della potenziale possibilità della nascita di un terzo polo bancario.

LE PROVINCE NEL MIRINO

Secondo Unicredit, se l'Ops andasse a buon fine, la posizione di Intesa sarebbe dominante. I legali di Cleary Gottlieb avrebbero preso la palla al balzo della presunta simmetria alterata contenuta nel provvedimento di apertura dell'istruttoria. Una simmetria che, secondo i consulenti di Mustier, invece, giova al buon funzionamento del mercato bancario. Inoltre la business combination andrebbe a creare posizioni monopoliste sulle quote di mercato di depositi e impieghi in circa 25 province dove la percentuale oscilla fra il 35 e il 50%. Va ricordato che Intesa ha un accordo vincolante con Bper per cedere fino a 500 filiali ma secondo Mustier questa cessione potrebbe non essere sufficiente. Insomma, tra l'intervento di Unicredit, i rilievi di Ubi con l'Antitrust e l'azione civile attivata dalla banca bergamasca per disinnescare l'Ops ritenuta «inefficace», non sembra facile una chiusura dell'istruttoria entro la fine di luglio.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA