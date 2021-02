IL BILANCIO

ROMA Jean-Pierre Mustier dà l'addio a Unicredit lasciando al successore Andrea Orcel una banca reduce da una maxi-pulizia di bilancio. Ieri il cda ha approvato il rendiconto 2020 e ha condiviso la decisione del banchiere di interrompere da oggi il rapporto con l'istituto e, in attesa della nomina dopo l'assemblea del 15 aprile del nuovo Ad, ha indicato Ranieri de Marchis quale dg per la transizione, lasciandogli la carica di co-coo. Mustier dice addio a Unicredit ripulendo l'attivo attraverso maxi-rettifiche, che portanop a una perdita peggiore delle stime: 2,7 miliardi a fronte di un consensus di 2,3 miliardi. Ma Mustier non lascia a bocca asciutta i soci dando un dividendo di 447 milioni, di cui 268 cash e 179 riacquisto azioni nei limiti consentiti da Bce, attingendo da un risultato sottostante 1,3 miliardi. Per il 2021 prevista distribuzione extra per 652 milioni sotto forma di riacquisto azioni.

Sul rosso del passato esercizio hanno impattato 4 miliardi di rettifiche e svalutazioni. La controllata turca Yapi Kredi ha assorbito 1,7 miliardi, gli esuberi di personale in Italia 1,3 miliardi. A queste rettifiche vanno aggiunte 900 milioni di goodwill e altre svalutazioni per 5 miliardi. Tutti questi ritocchi non indeboliscono la solidità patrimoniale di Unicredit che a fine 2020 era molto più alta del 15,08% di Cet1, livello mai raggiunto prima. Da qui partirà la gestione Orcel. E il banchiere romano è atteso a una nuova fase del consolidamento bancario. «Mps può essere un'opzione, ma valutata come altre, secondo logiche industriali, di creazione di valore per gli azionisti, di neutralità sul capitale, considerando che Unicredit ha maglie più larghe nella rete commerciale da Milano verso il Nordest», avrebbe riferito il banchiere a numerosi interlocutori. L'ipotesi di una triangolazione con Banco Bpm e Mps ha naturalmente destato curiosità nel mercato, fra i competitor e soprattutto in Banco Bpm. Il ceo Giuseppe Castagna sembra rifuggire da una fusione con Gae Aulenti dove, numeri alla mano, Piazza Meda verrebbe di fatto incorporata. Ecco perché il banchiere campano preferirebbe un matrimonio con Bper. A questo proposito ha avuto un nuovo colloquio con Carlo Cimbri, Ad di Unipol il 20 gennaio, ma finora non sarebbe ancora partita la trattativa con Modena.

