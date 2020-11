IL CONSUNTIVO

MILANO La rincorsa del terzo trimestre (680 milioni di profitti) non riesce a compensare la palla al piede dei primi sei mesi di Unicredit, appesantiti dalla svalutazione della partecipazione in Yapi Kredi (Turchia) e dagli 8 mila esuberi. Così il rendiconto a settembre approvato ieri dal cda registra una perdita di 1,6 miliardi (1,06 miliardi al netto di 2,6 miliardi di partite straordinarie). Il ceo Jean Pierre Mustier, commentando i risultati con gli analisti, ha frenato le ipotesi di un possibile coinvolgimento in un'aggregazione con Montepaschi («Non c'è nessuno progetto di M&A, non commentiamo le speculazioni»); anche sul varo della subholding, sulla quale nei mesi scorsi aveva puntato con decisione, ha manifestato prudenza («Vedremo il progetto di subholding europea quando cambierà l'attuale contesto macro, facilitato dalle condizioni di Qe della Bce che non lo rende necessario adesso»). Quanto all'arrivo di Pier Carlo Padoan come futuro presidente dell'istituto, è parso fin troppo formale.

Sotto il profilo dei conti, la banca si è mostrata reattiva nel periodo luglio-settembre anche se la performance è risultata in forte calo (-42,4%) sul 2019 a causa dei pesanti accantonamenti per il Covid-19. Ma i risultati si rivelano superiori al consensus degli analisti, che mettevano in conto circa 334 milioni di utili. La Borsa però, non ne ha risentito e il titolo ha chiuso in parità (7,02 euro la quotazione) a fronte dell'indice FtseMib però cresciuto dell'1,9%.

ACCOGLIENZA FORMALE

Al netto delle partite straordinarie, l'utile del trimestre è di 692 milioni. «Siamo in linea con i tempi previsti per conseguire il nostro obiettivo di utile netto sottostante superiore a 0,8 miliardi» per quest'anno «e confermiamo il nostro target fra 3 e 3,5 miliardi» per il 2021, ha sottolineato Mustier. I conti comunque beneficiano di una vitalità sul fronte dei ricavi, che seppure calati del 7,4% sull'anno precedente, sono saliti del 4,4% sul secondo trimestre: la ripresa economica in Europa ha dato slancio all'attività della clientela, e questo si è riflesso sui proventi. Anche le commissioni (in particolare quelle su investimenti, cresciute del 12% sul trimestre precedente) hanno ripreso fiato a seguito della fine delle restrizioni dei lockdown nella maggior parte dei mercati prima di inizio trimestre. Il margine di interesse segna invece il passo, registrando una flessione del 3,8% (a 2,3 miliardi) a causa dei minori volumi di finanziamento. In generale, Mustier ha così focalizzato la strategia: «Il nostro piano al 2023 è basato sull'assunto senza M&A». «Nell'attuale contesto stiamo accelerando la trasformazione delle banca», ha quindi spiegato indicando che «preferiamo trasformare piuttosto che integrare e vogliamo usare l'eccesso di capitale per supportare l'economia e restituire il capitale ai soci quando il regolatore lo permetterà». «Questa - ha concluso - è la risposta sulla nostra strategia e non cambia di un centimetro».

La partita assicurativa è tutta fluida. «Siamo a lavoro per trovare una soluzione positiva per la joint venture su Aviva. Stiamo cercando un compratore, ora non posso dare maggiori dettagli, potrò essere più preciso in futuro», ha risposto. Alla domanda specifica se l'arrivo di Pier Carlo Padoan al vertice di Unicredit potrebbe favorire l'acquisizione di Mps, Mustier ha fatto trapelare un freddo imbarazzo: «Io e il management team siamo deliziati di accogliere Padoan come presidente designato: data la sua esperienza in Italia e a livello internazionale è un grande valore aggiunto per la banca». Di più non ha detto, ma lo ha lasciato intendere.

