ROMA Il Tesoro alza la dote di Unicredit per rendere ancora più appetibile la fusione con Montepaschi che però non è vista di buon grado da Leonardo Del Vecchio. Dopo l'ingresso in Mediobanca, dove la sua Delfin ha il via libera per salire al 19,9%, l'imprenditore di Agordo con l'1,92% ha messo sotto osservazione governance e strategie di Unicredit in vista del prossimo cda di mercoledì 13 che dovrà stringere sulla rosa per la scelta del nuovo ad.

Nel week end Goldman Sachs, JpMorgan, Ubs, advisor di Unicredit e il team di Marina Natale, ad di Amco, imprimeranno un'accelerata all'operazione di ripulitura del bilancio della banca milanese, nata nei giorni scorsi nelle pieghe della trattativa fra l'ad Jean Pierre Mustier e il Tesoro per trovare una quadra sul piano di fusione in cantiere con spin-off contestuale di una nuova Banca Mps con 300 filiali in Toscana per garantire marchio, sede e autonomia operativa per 1-3 anni. Il piano originario di far acquistare da Amco (100% Mef) circa 14 miliardi di Npl di Unicredit, a seguito di alcuni colloqui fra le parti quasi sicuramente assumerà una dimensione maggiore. Unicredit ha 22,7 miliardi di Npe, un portafoglio comprendente sofferenze e inadempienze probabili, cioè ex incagli (Utp): l'intervento della società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati dovrebbe salire oltre quota 20 miliardi. Ciò significa che l'attivo di Gae Aulenti verrebbe completamente ripulito. La ricaduta di questa maxi-operazione, la più alta realizzata in Italia, si tradurrebbe in una dote ulteriore per Unicredit nella fusione con Siena. Infatti, vendendo 14 miliardi di Npl a un prezzo di circa il 30%, Unicredit avrebbe avuto un beneficio di capitale di circa di 1,6 miliardi, alzando l'importo di cessione sopra 20 miliardi, il minor costo che Gae Aulenti avrebbe per liberarsi di questi crediti porterebbe il beneficio a 2,5-3 miliardi. Questi 3 miliardi guadagnati con la cartolarizzazione, aggiunti all'aumento di capitale di Mps fino a 2,5 miliardi deliberato dal cda e di cui il Tesoro (64%) dovrebbe versare 1,6 miliardi, e alla norma sulla trasformazione delle Dta in crediti di imposte (per Rocca Salimbeni) per circa 2,5 miliardi (applicabile dal gennaio solo in caso di fusioni), aumenterebbe il beneficio complessivo sul capitale di Unicredit a 8 miliardi. Una franchigia che centra uno degli obiettivi posti dal cda di Gae Aulenti. E lo stesso Mustier nei giorni scorsi, entrando nel negoziato nonostante il passo indietro quale ad, lo avrebbe rilanciato durante i colloqui con la struttura tecnica di via XX Settembre.

LA CORSA FINALE

Nel giro di qualche settimana, Amco dovrebbe essere in grado di confezionare l'operazione su Unicredit e dare una spinta al piano di fusione con Mps. Quanto a Del Vecchio, si ritiene che la mossa del Tesoro possa far rientrare le sue perplessità insieme a quelle di alcuni altri azionisti. Va segnalato che durante una videoconferenza fra Romolo Bardin, ad di Delfin, i presidenti di Crt, Cariverona, Carimonte (3,9% in totale), Cesare Bisoni e Piercarlo Padoan si sarebbe discusso del rinnovo della governance di Unicredit. La holding di Del Vecchio avrebbe auspicato un rinnovo totale perché l'attuale cda era stato costruito sulla leadership di Mustier, ed uscendo il banchiere francese sarebbe opportuno che il board fosse rappresentativo in misura proporzionale degli azionisti. L'indirizzo dell'attuale cda che presenterà la lista è invece di confermare in blocco i 2/3, aprendo a 3-4 new entry. È in quella occasione che Delfin si è schierata contro Mps, mentre le tre fondazioni non hanno preso posizione e comunque non vogliono fare patti. Al cda del 13 il compito di tirare le fila. Il comitato nomine dovrebbe proporre una medium list: Andrea Orcel, gradito a Cariverona, Delfin e fondi internazionali per almeno un 10% del capitale; oltre ad Orcel, Flavio Valeri, Fabio Gallia, Marco Morelli, l'interno Carlo Vivaldi. Nagel non sarebbe invece disponibile.

Rosario Dimito

