MILANO «Sono contento della fiducia che mi avete dato, sono pronto a lavorare insieme a voi per la crescita e il rilancio di Unicredit». Sono le parole di Andrea Orcel durante la videocall con il cda di ieri pomeriggio che, al termine della riunione, lo ha chiamato per informarlo di averlo indicato come nuovo Ad nella lista del board da eleggere all'assemblea del 15 aprile. Ma se Orcel si insedia fra tre mesi, Unicredit dovrà scegliere chi ad interim traghetterà la banca dopo il 10 febbraio, quando Jean Pierre Mustier approverà in cda il bilancio 2020 e lascerà l'istituto. Dovrebbe essere un manager interno, con la qualifica di direttore generale: potrebbe essere il coo Carlo Vivaldi, già in corsa per la poltrona di Ad.

È stato il presidente Cesare Bisoni ieri sera a comunicare a Orcel la decisione, presa all'unanimità dal board. «Andrea Orcel è un solido leader di respiro internazionale. Non vedo l'ora di lavorare con lui», il commento di Piercarlo Padoan, presidente designato. «Con Padoan siamo d'accordo che la priorità è la crescita per vie interne ed eventualmente esterne, non ci sono però mosse obbligate ma i passi futuri saranno calibrati al momento giusto, dopo aver esaminato il posizionamento strategico e anche la composizione di un gruppo che non ha più fabbriche prodotto: ritengo che queste siano indispensabili per i profitti futuri. Intendo motivare tutti i 60 mila dipendenti e averli tutti a mio riporto», il commento di Orcel filtrato ieri.

