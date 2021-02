LA NOMINA

ROMA L'interregno della gestione di Unicredit fra Jean Pierre Mustier e Andrea Orcel verrà garantito da Ranieri de Marchis. Non saranno quindi Carlo Vivaldi o Niccolò Ubertalli a competere per la nomina a direttore generale ad interim, ma domani il cda, dopo l'approvazione dei conti 2020, condividerà con Mustier di anticipare l'interruzione del rapporto di lavoro da giovedì 11, dopo che il banchiere presenterà i dati al mercato. E con il supporto del comitato Nomine che si riunirà a ridosso, nominerà dg de Marchis, dandogli tutte le deleghe dell'Ad uscente per traghettare la continuità gestionale fino all'arrivo di Orcel, che sarà eletto dall'assemblea del 15 aprile. No comment da Unicredit.

Perchè la scelta è ricaduta su de Marchis? Non è stato semplice per il presidente Cesare Bisoni e il presidente designato Piercarlo Padoan trovare la soluzione, tanto più che la vigilanza Bce ha acceso un faro per scongiurare una vacatio gestionale. Sarebbe stato scelto de Marchis perché il manager ha un profilo trasversale. È co-chief operating officer come Vivaldi ma nei 18 anni di esperienza ha avuto più funzioni. È entrato in Unicredit nel 2003 in qualità di cfo del gruppo dopo i primi passi nel 1987 in Italcable e nel 1988 in Procter & Gamble. Nel 2009 è stato nominato responsabile internal audit e dal 2016 è co-coo. Inoltre de Marchis è presidente di Unicredit Services, di Cordusio sim, vice presidente di Bank Austria e siede nel consiglio del Fondo Interbancario tutela depositi. In passato è stato anche vicepresidente dell'Abi.

r. dim.

