Unicredit contro Facebook: non è etica

I CONTIMILANO Jean Pierre Mustier non è social. «Abbiamo bloccato ogni interazione con Facebook perché non pensiamo che Facebook abbia un comportamento etico», ha detto ieri l'Ad di Unicredit, nel corso della conference call dei conti semestrali chiusi con un utile del semestre di 2,1 miliardi. «UniCredit non usa Facebook per ordine del ceo», ha scandito Mustier, sottolineando che l'istituto «prende molto sul serio l'etica del business». Il banchiere ha infine sottolineato che UniCredit «non condivide i suoi dati con nessuno». Alla...