Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PULIZIAMILANO Unicredit ha completato la vendita di 2,2 miliardi di creditori atotale di un portafoglio Non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari alla società veicolo Olympia, attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank AG come Sole Arranger. Questa è la terza transazione Gacs per Unicredit e la quarta per Unicredit Group. L'operazione rientra nel programma di finalizzazione del...