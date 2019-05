Unicredit, addio a Fineco: ceduto il 17% ma la partecipazione scenderà ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Unicredit ha deciso di mette sul mercato FinecoBank per rafforzare il patrimonio dell'istituto ma l'operazione, annunciata ieri mattina, non è piaciuta alla Borsa che ha punito i titoli delle due banche prima ancora di conoscere i dettagli dell'operazione. A Piazza Affari l'istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha perso il 3,2% a 11,4 euro, mentre la controllata ha ceduto il 7,4% a 10,25 euro. I fatti. In avvio di giornata Unicredit ha annunciato di aver «approvato una serie di azioni e procedure» che spianavano la strada...