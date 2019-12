Unicredit, 8 mila esuberi nel nuovo piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RILANCIROMA Generazione di valore per i soci per 16 miliardi (circa 8 miliardi tra cedole e riacquisto di azioni), ricavi entro il 2023 per 19,3 miliardi, crescita dell'utile sostenibile e costi in linea con il piano precedente. Sono i driver del nuovo piano strategico di UniCredit (Team 23), che ieri il ceo Jean Pierre Mustier ha presentato a Londra. Un piano che punta sulla remunerazione dei soci: la quota di capitale distribuito rispetto all'utile aumenterà per il 2019 dal 20 al 40% e arriverà al 50% nel 2023, per un totale di 8 miliardi...