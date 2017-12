Una stangata da 940 euro per famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIVENEZIA Il 2018 peserà sui conti della «famiglia tipo» per circa 940 euro. L'annuncio dei forti aumenti dell'energia elettrica e del gas ha fatto ricalcolare l'impatto dei rincari del nuovo anno alla Federconsumatori: prima aveva stimato una maggiore spesa di 783 euro a famiglia, ora si toccano i 939,7 euro. È proprio l'acquisto di beni alimentari - che risentiranno dei rincari dei carburanti e anche delle tariffe autostradali, + 1,51% solo per Autostrade per l'Italia - che rappresenta il maggior aumento sui bilancio...