Presidenza forte per Francesco Caio alla guida di Ita, con uno statuto cucito su misura, quasi ad personam. Nel senso che quando scadrà il primo mandato oppure il manager dovesse lasciare la carica prima del tempo, «le suddette deleghe operative verranno meno». Intanto

ieri è stata pagata la cig ai dipendenti che mercoledì 23 dovrebbero prendere la 13° mentre lo stipendio potrebbe slittare rispetto al 27. Dal verbale dell'assemblea della società-veicolo, tenutasi il 20 novembre a Roma presso lo studio del notaio Paolo Castellini, si rileva che sono stati modificati tre articoli dello statuto originario. Dei tre articoli, il più importante è il numero 11 perché codifica i poteri forti assegnati a Caio: «Direzione e coordinamento delle funzioni interne; internal audit, compliance, legale e segreteria del cda; in coordinamento con l'ad

i rapporti istituzionali e regolatori, inclusi - a titolo esemplificativo - quelli con le istituzioni eurounitarie,

con Parlamento, governo, ministeri, organi istituzionali e in genere autorità regolatorie di vigilanza e controllo». Insomma, una presidenza esecutiva.

