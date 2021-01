L'INIZIATIVA

VENEZIA Il Veneto è pronto a far ripartire l'industria turistica, cruciale per l'economia regionale. E si attrezza con una nuova piattaforma online che affiancherà gli operatori e le imprese per gestire al meglio quella che l'assessore regionale Federico Caner considera una sfida che si può vincere. «Già dal 15 febbraio speriamo nella ripartenza della montagna, degli impianti di sci e di tutto il comparto invernale», osserva Caner: «La conferenza delle Regioni ha approvato il protocollo per poter sciare in sicurezza nelle aree gialle e arancioni, vietato nelle rosse. Auspichiamo, e dal ministro Boccia abbiamo avuto un'apertura in tal senso, che attorno al 15 febbraio vi sia la riapertura. Questo significa da subito crescere con arrivi del mercato italiano e progressivamente del turismo straniero di prossimità». Le previsioni dei tecnici e degli esperti per il 2021 descrivono infatti un movimento europeo, in primo luogo da Germania, Svizzera e Austria. Poi gli italiani da consolidare. Sarà un turismo lento, che preferisce andare a piedi e in bici, da conquistare con campagne mirate anche su web e social. Ma le presenze aumenteranno: «Il 2021 sarà meglio del 2020 - assicura Caner -. I turisti arriveranno da un raggio di 5-6 ore di macchina». Un bene per il Veneto: «Ricordo che quello tedesco, austriaco e svizzero sono i nostri mercati di riferimento, esprimendo circa la metà dei flussi turistici stranieri. E dobbiamo tenere il turismo italiano già conquistato, e man mano che le compagnie aeree riapriranno si farà promozione. Con i vaccini e l'immunità di gregge, l'estate sarà positiva».

E oggi il Veneto ha un'arma in più. È infatti online il nuovo sito dell'Osservatorio Turismo Regionale Federale (www.osservatorioturismoveneto.it). La piattaforma, accessibile a tutti, raggruppa analisi e dati sul Veneto e le sue destinazioni, consente di approfondire i flussi, informazioni e analisi economiche, scenari e proiezioni di mercato, costi e benefici di interventi promozionali. Ha tre aree principali: notizie, documenti, dati e indicatori dinamici. Si potranno vedere le presenze turistiche mese per mese e l'andamento dei pernottamenti con informazioni relative ai turisti come il Paese di provenienza. «Le destinazioni del Veneto fino al 2019 hanno registrato oltre 71 milioni di presenze e sono tutt'ora promosse da oltre l'87% degli indicatori di reputation online - ricorda Caner - con la nuova piattaforma faremo ancora meglio».

«Il quadro della situazione per il settore turistico e il suo indotto - dichiara Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto - è sempre più drammatico, anche a inizio 2021. Le imprese avrebbero bisogno di certezze, in particolare sui ristori, ma la crisi di Governo ha congelato tutto». Nonostante il Veneto sia tornato giallo «alberghi, bar, ristoranti rischiano di non rialzare le serrande. Oggi, però siamo pronti a ripartire e a fare squadra - dice Pozza -. Regione ed Unioncamere metteranno in campo azioni e iniziative per la programmazione turistica dei prossimi mesi per dare ad imprese e operatori un supporto per il futuro».

