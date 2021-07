Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AUTOMOBILITORINO Stellantis accelera sull'elettrico con oltre 30 miliardi di euro di investimenti e annuncia la scelta dell'Italia per la terza gigafactory di batterie del gruppo in Europa, dopo quelle in Francia e Germania (altre due saranno in America). Nascerà a Termoli, in provincia di Campobasso, dove la fabbrica dei motori a benzina con 2.500 dipendenti, è ferma da maggio. «È la conferma del nostro impegno in Italia e della volontà...